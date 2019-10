‘Nieuw schoolgebouw voor Doelakkers in Hilvarenbeek op de lange baan’

Feest bij basis­school de Bibit, de Sporckt en kinderop­vang de Teddybeer: 150ste school­plein in de maak

22 oktober TILBURG- Een schoolplein vol met grijze tegels kan écht niet meer. Dat vinden basisschool de Bibit, de Sporckt en kinderopvang de Teddybeer althans. Door de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’ komt daar nu verandering in. Daarmee wordt het het 150ste schoolplein in Noord-Brabant. Tilburg is met 22 schoolpleinen van de toekomst hofleverancier in Brabant.