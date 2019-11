Nieuw station Tilburg Universiteit is in de maak

Twee lange perrons met een fastfood-kiosk; veel meer is het huidige station niet. Het heeft weinig uitstraling en ondanks de naam kun je er de universiteit niet zien. Om daar te komen moet je ook nog best een eind lopen. ,,Als enige in het land hebben we een eigen station. Maar qua aansluiting op de campus is het een aanfluiting”, stelt Paulina Snijders, vice-voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University.