Nieuw Tilburgs evenement: het internationale Music Film Festival is klaar voor het witte doek

met video Auto slaat over de kop na botsing tegen reclame­bord en stilstaan­de auto in Tilburg

TILBURG - Een auto sloeg zaterdagnacht rond 04.50 uur aan de Ringbaan Oost in Tilburg over de kop nadat de bestuurder tegen een reclamebord en een geparkeerde auto was gebotst. De auto kwam uiteindelijk in de berm tot stilstand.

31 juli