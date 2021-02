Nieuw verblijf voor neushoorn Hodari is bijna klaar. Nu nog een vrouwtje

HILVARENBEEK - Ondanks dat de Beekse Bergen al maandenlang op slot zit vanwege corona, gaat het nieuwe zwarte neushoornverblijf half april gewoon open. De bouw startte al in januari met geld uit een spaarpotje van het park. ,,Dat potje is voor moeilijke tijden, zoals deze.”

Nog een kleine twee maanden duurt het, en dan verhuist de neushoorn Hodari naar zijn fonkelnieuwe verblijf van Safaripark de Beekse Bergen, nu brengt hij zijn dagen nog een stukje verderop door, op het Safari Resort van het park. Hodari maakt deel uit van een speciaal fokprogramma en moet dus voor nakomelingen gaan zorgen. Detail; de zoektocht naar een vrouwtje is nog in volle gang. ,,Het moet een goede keus zijn, ons doel is niet voor niks voortplanten. We weten verder nog niet wie ze is en waar ze vandaan komt”, zegt woordvoerder Linda Engels.

Quote Het moet een goede keus zijn, ons doel is niet voor niks voortplan­ten. Linda Engels, Beekse Bergen

De Beekse Bergen neemt al jarenlang deel aan verschillende fokprogramma’s. Toen er vorig jaar een voor de bedreigde zwarte neushoorn kwam, stond het park vooraan in de rij. ,,We hebben als park een voorliefde voor die dieren, zo hebben we ook al witte neushoorns rondlopen. Dus toen we van het plan hoorde, kwamen we meteen in actie om ze hier te krijgen”, zegt Engels. Om de twee en een potentiële kleine neushoorn een plek te kunnen even, moet er dus ook een nieuw verblijf komen.

Spaarpotje

De komst van de neushoorns heeft niet op losse schroeven gestaan door de coronacrisis. Wel moeten het park prioriteiten stellen nu er geen inkomsten van bezoekers zijn. De vernieuwing van het restaurant laat in ieder geval even op zich laten wachten. Voor het nieuwe verblijf van de neushoorns, waarvan de bouw in januari begon, was wel geld. Dat komt uit een spaarpotje voor moeilijke tijden. ,,Daar stoppen we al dertig jaar geld in voor zaken zoals dit.”

Het kabinet maakt aankomende maand 39 miljoen euro vrij voor dierentuinen die financiële problemen hebben door de coronacrisis. Uiteraard komt het safaripark ook in aanmerking voor steun. Hoeveel het park krijgt is nog niet bekend. Engels: ,,Helaas zal het niet al het verlies door de crisis dekken.”