Nieuw zorgcentrum, school en huizen op plek van gesloopt winkelcentrum in Berkel-Enschot

Rakelings langs bomen en toch maar 2 glaasjes op? ‘Dat lijkt me niet’

14 december BREDA/TILBURG - Slingerend vloog hij rakelings met zijn auto langs de bomen in Tilburg. Boos na een ruzie op een feestje, midden in de nacht. Jason N. had elke rijbaan nodig, zo citeert de officier van justitie uit het proces-verbaal. ,,U had twee glazen gedronken zegt u? Dat lijkt me niet”, stelt de politierechter.