Nieuwbouwplan voor twaalf woningen in hartje Diessen

Adrie Koster roept juichende Nunnely tot orde: ‘Niet in de situatie om al te uitbundig te zijn na zo'n doelpunt’

22 december Ché Nunnely moest zich maandagmorgen melden in de trainerskamer van Adrie Koster. Die sprak de aanvaller uit Almere erop aan dat hij zo uitbundig juichte na diens treffer tegen AZ. Het was het derde doelpunt van Willem II bij de 5-3 nederlaag, gemaakt in de extra tijd. Een doelpunt dus zonder waarde.