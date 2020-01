Nieuwe basisschool voor Oisterwijk mikt op hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen

VIDEO Appeltje van Oranje naar Goirle? Werkgroep Opvang Statushou­ders maakt kans op prijs

16:18 GOIRLE - Werkgroep Opvang Statushouders uit Goirle-Riel is in de race voor een Appeltje van Oranje. Dat is een prijs voor een sociale project dat groepen mensen verbindt en ervoor zorgt dat mensen meedoen in de samenleving. Drie landelijke projecten worden onderscheiden, er zijn 38 genomineerden. De Appeltjes van Oranje worden in mei uitgereikt door Koningin Máxima op Paleis Noordeinde.