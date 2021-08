Nieuwe bewoners gezocht voor Villa Blanca, maar het monument blijft altijd wel ‘gemeenschappelijk bezit’

Het is niet zo dat de villa leeg heeft gestaan sinds de familie Bresson het in 2006 verkocht. Toch is het sinds die tijd vooral een doorvoerhaven geweest voor passanten. En het is jarenlang onduidelijk geweest wat de toekomst werd van het Rijksmonument. Achtereenvolgens wilden de eigenaren het inrichten als kantoorpand, het modehuis Tiger of Sweden had plannen opgevat om de benedenverdieping in te richten als showroom, maar in totaal 58 maanden lang gebeurde er niet veel met het monument.