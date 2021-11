Nieuwe bewoners staan te trappelen voor plan Gelderakkers in Hilvarenbeek, maar buurt vreest verkeer

HILVARENBEEK - De mensen die in eigen beheer gaan bouwen in de nieuwe wijk Gelderakkers 2 in Hilvarenbeek moeten 6000 euro betalen voor een parkeerplaats die openbaar is. De commissie Ruimte vindt dat niet eerlijk. En zo waren er nog wat opmerkingen over een plan dat al dertien jaar in de maak is.

De frustratie was duidelijk merkbaar bij Sjors Abrahams, voorzitter van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor starters in de wijk Gelderakkers 2. ,,We hebben het over starters die op hun 30ste nog noodgedwongen bij hun ouders wonen. Onze levensfases staan al tijden ‘on hold’”, hekelt Abrahams de vele vertragingen in het bouwplan met 83 woningen tussen de Bolakker, kindcentrum De Driehoek en de Langecruijsstraat.

Verder vindt de CPO-voorzitter het niet te verkopen dat starters 6000 euro moeten betalen voor een parkeerplek die in openbaar gebied ligt. Die verbazing deelden alle fracties gisteravond. ,,Je kunt niet betalen voor wat je niet krijgt”, zei bijvoorbeeld Wil Vennix (VVD).

Quote De bewoners van Gelderak­kers 1 vinden dat er te weinig wordt geluisterd naar de reacties uit de wijk Jan van de Wouw, CDA

Volledig scherm De plannen voor Gelderakkers 2. © Gemeente Hilvarenbeek Verder waren er twee insprekers die zich zorgen maken over de verkeerstoename bij hun in de straat, respectievelijk Drie Eilanden en Bolakkers. Als al het verkeer straks door die smalle straten moet, dan is dat funest voor de verkeersveiligheid, was gisteravond te horen. ,,De bewoners van Gelderakkers 1 vinden dat er te weinig wordt geluisterd naar de reacties uit de wijk. Waarom doen we geen onderzoek naar de toekomstige wegen van het derde deel van Gelderakkers? Dan kunnen we toch die aansluiting al aanwijzen. Mensen willen het nu weten”, vindt Jan van de Wouw (CDA).

Wethouder Leon van de Moosdijk leek even het mikpunt van alle kritiek, maar hij werkt pas twee jaar in Hilvarenbeek terwijl het begin van Gelderakkers 13 jaar geleden is gemaakt. ,,Heel veel lag al vast. Dan kun je mensen niet in de waan laten dat er nog veel te veranderen is.”

Hij pareerde Van de Wouw door te wijzen op het feit dat de gemeenteraad zelf prioriteiten heeft aangebracht, Gelderakkers 3 is pas in 2025 aan de beurt. ,,Deze inspreker is geen verkeersdeskundige, maar heeft een sterke mening. Als we zeggen, deze burger is ook heel zielig, die moet ook worden bediend, wat heeft het dan voor zin om afspraken te maken?”

Nog dit jaar overeenkomst?

Cees van Hoof (Gemeenschapslijst) probeerde een toezegging los te peuteren dat de starters nog dit jaar een overeenkomst kunnen tekenen voor hun toekomstige huis. Van de Moosdijk kan dat niet. Hij zegde wel toe om voor 9 december, wanneer de gemeenteraad moet beslissen over het bestemmingsplan, een memo toe te sturen over hoe het zit met de kosten voor de parkeerplaatsen. En dat het bouwverkeer in elk geval via een tijdelijke route naar Hoog Spul wordt geleid.

Volledig scherm De plannen voor Gelderakkers 2. © Gemeente Hilvarenbeek