Nieuwe bieb in de LocHal open: ‘bieb die bij een wereldstad past’, ‘een betoverend doolhof vol boeken’

Man wordt wakker op de bank en staat oog in oog met insluiper in Rijen

10:26 RIJEN - Een bewoner van een woning aan De Vucht in Rijen werd in de nacht van dinsdag op woensdag onaangenaam wakker. De man was in slaap gevallen op de bank en werd midden in de nacht wakker door een insluiper. Deze schrok ook en sloeg op de vlucht. Later is een 26-jarige verdachte uit Polen aangehouden.