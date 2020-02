Nieuwe boekhandel Gianotten is ‘het eerste lichtpunt in de bouwput Emmapassage’

,,Dit is geen boekhandel, dit is een icoon voor de stad.” Het zijn ferme woorden uitgesproken op de zaterdagmiddag, maar Els Bogaerts (54) kijkt stellig. ,,Wat ben je als stad zonder zo’n boekhandel?”



Of zoals voormalig stadsdichter Cees van Raak het verwoordt: ,,Gianotten is een boekenpaleis.” Gezien de drukte dit afgelopen weekend tijdens de feestelijke opening van boekhandel Gianotten Mutsaers in Tilburg denken velen er zo over.



Het is een komen en gaan van mensen, bekende schrijvers duiken op en de nieuwe, grote winkel staat van voor tot achter vol. Door de Emmapassage – waar het dak vanaf is – trekt een stroom mensen. Voorlopig zit Gianotten er alleen, in afwachting van andere winkels in het straatje. Toch komen de bezoekers in drommen opdagen.