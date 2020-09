Nieuwe bouwplannen Zuidrand en ‘hertenwei’ in Goirle kunnen in de steigers

‘Heus wel Ran­gers-fans in Tilburg, maar niet uit Schotland’

22 september Er zullen best wat Rangers-fans naar Tilburg komen deze dagen, verwacht Christopher Jack. Maar dat zijn dan aanhangers van de club die in Nederland, België of Duitsland wonen, zegt de sportjournalist van de Glasgow Times. ,,Want wie uit Schotland naar Nederland reist, moet bij thuiskomst verplicht in quarantaine.”