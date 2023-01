Nieuwe brandbrief Brabantse gemeenten over spoorvervoer gevaarlijk stoffen, ‘Rijk moet verantwoordelijkheid nemen’

Hyena ontsnapt door een omgevallen boom in Beekse Bergen, bezoekers moeten schuilen

HILVARENBEEK - In Beekse Bergen is vanmiddag een vrouwelijke hyena even ontsnapt uit haar verblijf. Ze is niet in de buurt geweest van bezoekers. Die moesten wel naar een binnenlocatie worden gebracht, dat is het protocol als een dier ontsnapt, zo laat Beekse Bergen in een reactie weten.

18 januari