Nieuwe burgemeester Hilvarenbeek heet Evert Weys en komt uit Bergen op Zoom

Voordat Weys in januari de plaats innam van een langdurig zieke wethouder, werkte hij twaalf jaar lang als senior beleidsmedewerker bij de gemeente Tholen. Ook was hij sinds 2014 fractievoorzitter van de lokale partij Gemeente Belangen Werknemers Partij (GBWP) in zijn woon- en geboorteplaats Bergen op Zoom. Weys is gehuwd en heeft vier kinderen. Hij wordt op 5 februari geïnstalleerd in Hilvarenbeek.

Tweede kandidaat

Eind oktober kwam de raad in Hilvarenbeek ook al bijeen voor een extra vergadering. Toen werd Maarten van de Donk voorgedragen als nieuwe burgemeester. De Rotterdammer liet vorige week onverwachts weten dat hij zich ‘om persoonlijke redenen’ terugtrok voor de functie. De vertrouwenscommissie hervatte daarop de procedure met de tweede benoembare kandidaat. ,,Toen ben ik benaderd of ik alsnog interesse had”, vertelt Weys. ,,Deze kans is te mooi om te laten liggen. Ik heb er veel zin in.”

Zo is Weys dus nog geen jaar wethouder in Bergen op Zoom geweest. Omdat hij er vanuit ging dat zijn wethouderschap maar voor tijdelijk was en hij graag als bestuurder verder wilde, besloot hij in te gaan op de vacature in Hilvarenbeek. Maar vervolgens nam zijn wethouderschap in Bergen op Zoom een andere wending. De zieke wethouder besloot niet terug te komen. Van vervanger werd Weys plots toch volwaardig wethouder. ,,Toch besloot ik in de procedure in Hilvarenbeek te blijven. Ik was benieuwd hoe ver ik het zou schoppen.”