Nieuwe eethal bij station Tilburg gaat voorlopig niet open door tekort aan materiaal en personeel

De Airborne is al gigantisch, maar kan het op de Tilburgse kermis van de toekomst nóg hoger, groter en sneller?

22 juli TILBURG - De gigantische Airborne - 65 meter, 180 ton schoon aan de haak - op de Tilburgse kermis is uniek in zijn soort. Gemaakt in het Gelderse Neede, waar ingenieurs jaren aan nieuwe attracties sleutelen. Of het over tien jaar nog sneller, nog groter en hoger kan? ,,Als je het me nu vraagt, zeg ik nee. Over twee of drie jaar is het wellicht anders.”