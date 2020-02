Nieuwe eigenaar ‘t Luikske voelt Riel goed aan: ‘geen patat maar friet’

TILBURG - De nieuwe, Chinese, eigenaar van Cafetaria ‘t Luikske in Riel is goed voorbereid. “Ik ga geen patat bakken maar friet.” Stephan en José van Buijtenen geven de zaak door.

Rongxiang Chen en Huixia en Alice Zhou hebben al sinds 1997 een cafetaria in Utrecht. Nu lonkt Brabant, de Dorpstraat in Riel. ,,Dit is een grote zaak, honderd zitplaatsen, typisch Brabants.” Chen legt uit dat boven de rivieren de cafetaria’s over het algemeen niet zo groot zijn. ,,Een extra uitdaging”, vertaalt dochter Alice.

Het is mooi geweest

Stephan en José van Buijtenen luisteren mee, ze hebben vertrouwen in de kwaliteiten van de nieuwe eigenaren en leggen uit dat het de tijd rijp is om afscheid te nemen van de cafetariabranche. Sinds november 2003 exploiteren ze ‘t Luikske, daarvoor hadden ze drie jaar een friettent in Berkel-Enschot. ,,Ook na twintig jaar vinden we het nog steeds leuk, maar het is mooi geweest.”

Stephan kijkt nog even terug op de voor- en nadelen van het werk. ,,Leuk, een nette boterham maar veel uren maken, een beperkt sociaal leven en het is lastig om aan personeel te komen. Handen zijn er genoeg maar het vinden van mensen met de juiste handen valt niet mee.”

Chinezen in friettenten

Hij vertelt dat Chinezen azen op cafetaria’s. In de gemeente Goirle is er, volgens hem, nog maar één, Kwalitaria Tra, in Nederlandse handen. Er circuleert zelfs een ‘cafetaria-app’ waarin vraag en aanbod van zo’n vierhonderd veelal Chinese ondernemers rond gaan.

Snackend Riel heeft niets te vrezen. Chen en zijn familie nemen in eerste instantie de werkwijze en de menukaart van ‘t Luikske over. “Gaandeweg gaan we er onze eigen swing aan geven”, geeft dochter Alice aan. Chen vraagt terloops waar de frietsnijder staat, waarmee hij zijn ambachtelijke aanpak nog eens bevestigt. Op 29 februari en 1 maart is ‘t Luikske gesloten en vindt de overdracht plaats. ,,Met vertrouwen”, zeggen de Van Buijtenens.

Op zoek naar baan