Nieuwe entree Emma, nieuw uiterlijk Katterugwinkels

Overlast Oost-Europese zwervers in Tilburg beteugeld

8:25 TILBURG - De overlast van zwervers uit Midden- en Oost-Europa in Tilburg lijkt met een nieuwe aanpak onder controle. Een 30-tal mensen is teruggekeerd naar eigen land: de helft vrijwillig, de andere onder dwang. ,,Oplossen doen we het niet, het is nu wel beheersbaar.”