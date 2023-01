Nieuwe exploitanten voor sportcafé De Haspel wachten op ja van Goirle: ‘We zien onszelf als wijkcentrum’

GOIRLE - Geert van der Made hoopt in maart zijn café in sporthal De Haspel over te kunnen dragen. Hij heeft een overeenkomst met twee stellen. Wie dat zijn, houdt hij nog voor zich.

,,De gemeente Goirle moet nog akkoord gaan met de nieuwe huurders. Tot 1 maart houd ik het daarom in overleg met de gemeente hier nog open.”

Per abuis hebben de nieuwe ondernemers hun plannen al wel kenbaar gemaakt via de sociale media. Zo gaat The Wiz, zoals Van der Made zijn zaak in het Grobbendonckpark noemde, weer gewoon De Haspel heten.

Quote Het is mij, net als de onderne­mers voor mij, niet gelukt om mensen uit de buurt binnen te krijgen Geert van der Made, The Wiz

Het moet meer dan een sportcafé worden. ‘We zien onszelf graag als wijkcentrum met een verbindende functie voor iedereen die woont, werkt of recreëert in de directe omgeving. We bieden een warm en gezellig thuis voor allerlei verenigingen.’ Feesten en partijen kunnen geboekt worden. Er komen volgens plan ook live optredens in Sportcafé De Haspel.

Van der Made gunt zijn opvolgers het beste, maar hij toont zich sceptisch over de ambitie van een 'wijkcentrum’: ,,Het is mij, net als de ondernemers voor mij, niet gelukt om mensen uit de buurt binnen te krijgen.”

Frankenhal en Kostelijk

De Haspel is een gemeentelijke sporthal, anders dan de Frankenhal in de wijk De Hellen. Als eigenaar heeft woningcorporatie Leystromen daar in de coronatijd Optisport als exploitant aangetrokken. Die laat dit jaar het kindercarnaval, met luchtkussens en al, in de Frankenhal terugkeren.

Nieuwe horeca vestigt zich aan de Kerkstraat. Willem van Riel heeft dinsdag na een lange verbouwing de deuren van eetcafé en cafetaria Kostelijk Eten & Drinken geopend. Voorheen zat eetcafé Het Eiland in het pand.

