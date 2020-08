Nieuwe Fontys-studenten wacht een Droomvlucht, TOP Week wacht nog op gemeente Tilburg

TILBURG - Een Droomvlucht in de Koepelhal. Dat staat de nieuwe lichting van Fontys-studenten volgende week in Tilburg te wachten. ,,Het wordt een experience waar ze het nog jaren over gaan hebben", belooft Marita Schuengel van de organisatie achter de Purple Week.

In groepjes de stad in trekken is er door corona dit jaar niet bij. ,,In plaats daarvan hebben we verenigingen uit het studentenleven uitgenodigd om zich in de Koepelhal te presenteren, maar dan niet als een markt met kraampjes. Het wordt echt een reis door de stad.”

Een pilsje komt daar niet bij kijken. Na Ruttes persconferentie van twee weken geleden werd al besloten alcohol bij de Purple Experience in de Koepelhal achterwege te laten. Dat was dan ook de enige wijziging.

In maart al werd door Team Purple besloten om de introductieweek zoveel mogelijk online plaats te laten vinden. Een Purple-platform is op het internet opgetrokken om nieuwe studenten wegwijs te maken in de stad.

Universiteit wacht op gemeente

Op de universiteit in de stad moeten nog wel knopen worden doorgehakt, meldt Féline de Vries van de TOP Week. Drie offline activiteiten waren ondanks corona overeind gebleven. ,,De Pub Quiz, met kleine groepjes in het Willem II-stadion, hebben we al moeten schrappen op last van de gemeente en Willem II. Online gaat het wel door.”

Volledig scherm Féline de Vries, vice-voorzitter van de TOP Week © TOP Week

Voor Explore 013 in het Spoorpark, waar de verschillende verenigingen zich presenteren, en voor de Sports Class, op de velden van het Tilburg University Sports Center, wacht de TOP Week nog altijd op groen óf rood licht van de gemeente. ,,Ze weten dat maandag de TOP Week begint”, wil De Vries niet ongeduldig overkomen.

‘Fysieke kennismaking’

Bij Fontys hebben de verschillende opleidingen hun eigen introductiecommissies. Vanaf maandag is er in de verschillende gebouwen wel een ‘fysieke kennismaking’ met de opleiding, het lesprogramma, de gebouwen en faciliteiten en de intro-papa’s en -mama’s waarmee nieuwe studenten het online programma gaan volgen.