Nieuwe gesprekken over herinrichting Lange Nieuwstraat na kritiek bewoners

Dagelijks dreunende geluids­boxen en vernielin­gen: bewoners Tilburg eisen ingrijpen bij studenten­hui­zen

28 september TILBURG - Een paar keer per jaar een feestje of een stel dronken studenten die voor overlast zorgen, dat kan nog. Maar bewoners van de Varkensmarkt en omringende straten ervaren nu meermaals per week de overlast van de vele studentenhuizen in de wijk. In een brandbrief roepen ze de gemeente op tot actie.