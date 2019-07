Nieuwe hoofdofficier van justitie voor Zeeland/West-Brabant

Fröberg (53) is sinds 1997 werkzaam bij het Openbaar Ministerie. Ze begon in Arnhem en werkte later ook enkele jaren bij het parket in Oost-Brabant. Sinds 1 juni 2017 was ze plaatsvervangend hoofdofficier bij het Functioneel Parket van het OM, dat zich vooral richt op fraudebestrijding en milieucriminaliteit.