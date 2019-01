Nieuwe horeca in de Reeshof: Fifty50 Bar & BBQ

Een verbouwing of het (ver)plaatsen van de schutting zorgt steeds vaker voor burenru­zies

15:46 TILBURG - Vorig jaar waren er meer juridische geschillen tussen buren over bijvoorbeeld een verbouwing, overlast of schuttingen. Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) ontving in 2018 zo'n 3.900 hulpaanvragen bij burenruzies tegen 3.725 in 2017, dat is 7 procent meer. Dat blijkt uit de Juridische Barometer 2018-2019, die SAR elk jaar publiceert.