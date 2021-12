Nieuwe horecazaak De Harmonie blaast monumentaal Stationsstraat-pand open: ‘Lunch, live muziek en mooie feesten’

Weinig fonkelnieuwe zaken die meteen zo kunnen pronken met de geschiedenis als De Harmonie, de nieuwe horecaloot van de Stationsstraat. Het gebouw begon het leven als fraai sociëteitsgebouw met een concertzaal en een feesttuin voor de Nieuwe Koninklijke Harmonie, die vaak concerten verzorgde in het paleis van koning Willem II. En er nog steeds als eigenaar zetelt.



Veel mensen kennen het pand al van de aanblik, komend half jaar opent het zich meer voor de stad. De eerste stap wordt vandaag gezet met de opening van de horecazaak De Harmonie. En in mei is het nieuwe muziekinstrumenten-museum Kessels op de eerste en tweede verdieping klaar voor bezoek.



,,Spannend is het zeker”, zegt Lucas Smits van De Harmonie. ,,We hebben de laatste dagen echt moeten aanpoten en het is überhaupt wel spannend in deze tijd. Maar vorige zomer kregen we hier een rondleiding en we waren meteen verkocht.”