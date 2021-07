Nieuwe ‘huur-waakhond’ van Tilburg al op pad, onderzoekt eerste klachten over hoge huren

Het Huurteam is een laagdrempelig en meertalig loket waar huurders - van arbeidsmigrant tot doorsnee Tilburger - sinds 1 juli voor advies terecht kunnen. Internationale studenten kunnen bijvoorbeeld bij het team aankloppen om te kijken of de contracten die ze aangeboden krijgen zuiver zijn. ,,Staat er niets raars in?”, zegt Blezer. ,,Of wat ook voorkomt: oplichting. Dan bestaat de verhuurder helemaal niet.”



Het team adviseert over te hoge huur- of servicekosten, onterechte bemiddelingskosten, illegale contractvormen, achterstallig onderhoud en intimidatie. ,,Onze focus ligt met name op huurprijzen, servicekosten en gebreken”, vertelt Blezer. ,,Vooral in de sociale sector, dus bij de huren tot 750 euro. Maar iedere Tilburger die huurt is welkom.”



Het Huurteam trekt er daadwerkelijk op uit: om kamers op te meten en contracten tegen het licht te houden. Blezer: ,,En om dan handvaten aan te reiken waarmee de huurder naar de verhuurder of Huurcommissie kan stappen. Of wij treden als gemachtigde op.”