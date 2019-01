Nieuwe klanken voor carillon Heikese kerk

Politie herkent rugzakdief op dashcam­beel­den, veelpleger aangehou­den in Tilburg

10:19 TILBURG - Een 44-jarige man uit Tilburg is woensdagmiddag aangehouden omdat hij een rugzak uit een vrachtwagencabine zou hebben gestolen. De dief liep langs de dashcam die op de vrachtwagen zat en was duidelijk in beeld. De politie herkende de man op de beelden en kon hem snel aanhouden.