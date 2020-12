Nieuwe koers van HAVEP kost in Goirle dertigtal mensen hun baan

HAVEP Goirle trekt weg van 'geboorte­grond'

27 juni GOIRLE - HAVEP Bedrijfskleding verhuist naar de Parallelweg in Goirle. Daarmee trekt het familiebedrijf Van Puijenbroek weg van de plek waar het ooit eind 19e eeuw begon aan de Bergstraat. Wanneer de verhuizing precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Het streven is om in 2021 de overstap te maken.