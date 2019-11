Nieuwe kruisband staat voetbalcarrière van Collin de Kok (19) niet in de weg

,,Voetbal is mijn leven. Ik heb negen jaar in de jeugd van Willem II gevoetbald en er zelfs mijn studie in Tilburg tijdelijk voor opgegeven. Ik wil alles doen om mijn droom te verwezenlijken, voetballen op hoog niveau. Daarom was ik ook blij dat ik bij Kozakken Boys in Werkendam mocht gaan spelen. Een mooi opstap naar een eventuele carrière als prof.

Maar in de eerste week ging het al mis. In een duel om de bal draaide mijn linker knie naar buiten. Knak! En direct was daar de pijn. De volgende dag was mijn knie enorm dik. De huisarts verwees mij door naar de fysiotherapeut van Willem II en die zag direct dat het mis was. Binnen een week zat ik in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis In Tilburg voor een MRI-scan. En daar zagen ze dat ik een scheurtje in mijn meniscus had en dat mijn kruisband was afgescheurd. Ontzettend balen natuurlijk, ik ben nog nooit langer dan twee weken geblesseerd geweest. Als ik ooit weer op niveau wilde voetballen, moest ik een nieuwe kruisband krijgen.

Stilzitten is best lastig

In juli ging ik onder het mes. Net in de periode dat het zo ontzettend warm was. ‘s Ochtends werd ik geopereerd en de volgende dag mocht ik weer naar huis. De operatie was voorspoedig verlopen. In het begin had ik wel veel pijn. De volgende dag kwam de fysiotherapeut al langs om te oefenen. Ik moest acht keer per dag mijn knie buigen en strekken. En voor de rest was het veel netflixen. Wel lastig hoor, zo stil zitten. Maar gelukkig herstelde ik voorspoedig. Ik loop inmiddels al zonder krukken en ga drie keer in de week naar de fysiotherapeut bij Kozakken Boys. Ik lig zelfs voor op schema met mijn herstel.