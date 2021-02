Nieuwe Lidl en Boerenbond krijgen al vorm naast het KVL-terrein in Oisterwijk

Er wordt eindelijk gebouwd op verloeder­de hoek Noord­straat, De Moser eind 2021 klaar

1 februari TILBURG - Ruim zes jaar nadat de eerste plannen bekend werden gemaakt is de bouw van appartementencomplex De Moser aan de Spoorlaan 450 eindelijk in volle gang. Het ontwerp zoals dat in 2016 werd aangepast is ongewijzigd gebleven. Er komen 76 appartementen en studio's, veelal sociale huur.