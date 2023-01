Nieuwe LOC brewery in de Spoorzone viert alvast de opening met haar crowdfunders

Jongen (16) in auto met 100 km/uur door 30km-zone in Gilze, opgepakt na achtervol­ging

GILZE - Een 16-jarige bestuurder uit Gilze is na een achtervolging in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. Met ruim 100 kilometer per uur reed hij door een 30 kilometer-zone in Gilze om aan agenten proberen te ontkomen.

14 januari