Nieuwe partij Gezond Verstand Goirle en Riel doet mee aan de raadsverkiezingen

GOIRLE - De partij Gezond Verstand Goirle en Riel doet definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Namen zijn nog niet bekend gemaakt, alleen oud-raadslid Corné de Rooij laat weten dat hij waarschijnlijk weer een comeback maakt. ,,Dat hoeft niet voor mij hoor, als we genoeg goede mensen hebben dan blijf ik op de achtergrond.”

Het verhaal van Gezond Verstand Goirle en Riel is dus nog niet helemaal compleet. Want hoe de kieslijst eruit gaat zien, dat kan de nieuwe partij nog niet zeggen. Volgende week worden daar knopen over doorgehakt. Waarom dan toch nu met deze mededeling komen? ,,Omdat we hebben gemerkt dat het iets los heeft gemaakt. We hebben behoorlijk wat mensen die achter onze plannen staan.”

Die plannen draaien om het bedrijven van ‘nieuwe politiek’. ,,De huidige politieke partijen en hun raadsleden zitten er vaak al zolang dat ze vastgeroest zitten in door hun partijen gekaderde denkbeelden en door ambtenaren voorgekookte werkprocessen. Gezond Verstand Goirle Riel wil een frisse wind laten waaien”, is de belofte in een persbericht.

Maar papier is geduldig. De Rooij: ,,Heel veel mensen zeggen: dat moeten we eerst zien. En natuurlijk stap je in een systeem waar de meerderheid telt, maar wij hebben toch echt het idee dat we verschil gaan maken.”

De partij heeft in elk geval vijf kandidaat-raadsleden. Volgende week wordt de volgorde van die namen en de rest van de kieslijst vastgesteld. In Goirle kan één partij deze verkiezingen niet meedoen omdat er niet genoeg kandidaten waren voor de lijst: de SP.