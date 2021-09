Nieuwe regel in de maak tegen overlast geparkeerde (brom)fietsen: ‘Vijf scooters voor je deur is een exces’

Een geparkeerde fiets of scooter aan de weg die gevaar of hinder oplevert mag al door de gemeente worden geruimd. Een groot deel van de binnenstad is aangewezen als ruimgebied: daar moet je in een parkeervak of stalling parkeren. Wie dat niet doet, loopt het risico op een boete (als er een kentekenplaat op zit, zoals bij scooters) of ruiming.