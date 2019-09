Nieuwe roman van Tilburgse schrijver Bart Smout: schuld is een loden last

Pakketje besteld? De zelfrijden­de bezorgro­bot (ontwikkeld in Oisterwijk) komt het wel brengen

13:37 OISTERWIJK - Grote jongens van de pakketbezorging bellen deze week in Oisterwijk aan. Want als er een beloftevolle ontwikkeling is, kun je er maar beter vroeg bij zijn. Last Mile Logistics denkt die te hebben: een autonoom rijdende pakketautomaat op wielen.