Nieuwe school voor Tilburgse tieners: eerst rijpen, dan pas naar de middelbare school

Schoenma­kers gezocht! Wie lapt straks uw laars?

KAATSHEUVEL - Hij is al 45 jaar schoenmaker, Jan van der Velden uit Kaatsheuvel. Over een jaar of twee wil hij stoppen, maar waar haalt hij een opvolger vandaan? Van der Velden (62) vreest dat hij die niet zal vinden. ,,We zijn een uitstervend ras.”

18 januari