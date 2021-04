Nieuwe site moet techniekonderwijs in De Langstraat promoten: ‘Personeel vinden wordt steeds lastiger’

,,In De Langstraat zitten bedrijven nu al te springen om goed opgeleid technisch personeel", zegt wethouder Thom Blankers van Heusden. ,,En in de toekomst wordt die vraag alleen maar groter.”

Verzamelplek

Het platform techniek in De Langstraat waarin overheid, onderwijs en bedrijven samenwerken, bestaat sinds vijf jaar. ,,Er gebeurt al veel. De Dag van de Techniek, het Let's Play lab, Girlsday, maar het zijn veelal losse projecten", zegt Blankers. ,,Met de website creëren we een verzamelplek zodat er een duidelijk overzicht is. Voor jongeren, maar ook voor bedrijven die geïnteresseerd zijn met ons mee te doen.”

Het promoten van techniek is belangrijk voor de ontwikkeling van de economie in De Langstraat, zegt Blankers. ,,We hebben veel technische bedrijven in de regio en veel bedrijven die groeien. We hebben dus ook steeds meer personeel nodig.”