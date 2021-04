Nieuwe speeltuinen in Udenhout: ‘Alleen nog wat zand onder de kabelbaan, dan is het goed’

UDENHOUT - Drie van de vier speeltuintjes in de nieuwe Udenhoutse wijk Den Bogerd zijn inmiddels af. Het is een gift van ontwikkelingsmaatschappij Den Bogerd voor de piepjonge wijk. De Udenhoutse Dorpsraad dacht en keek mee bij de opzet van de speelplekken.

Het gaat hard in Den Bogerd. De 42 huurwoningen van woningbouwvereniging TBV zijn bijna klaar, aan de koopwoningen daarvoor - die als zoete broodjes over de toonbank gingen - wordt druk gebouwd. Aan het Roomleijpark staan veertien parkwoningen op de rol. Met de bouw van seniorenwoningen, gepland voor 2022, zijn de geplande 380 woningen in het plan gerealiseerd en dan is Den Bogerd klaar.

Bij de Mortelhof is een avontuurlijke speelroute aangelegd door de nu droge wadi, meer iets voor kleuters en peuters. Aan de boulevard langs de Roomleij ligt een openluchttribune te wachten op acteurs, of voetballertjes die het publiek daar vermaken. De derde speelplek ligt achter in de wijk, langs de weg De Mortel. Het vierde speeltuintje, iets met wipkippen voor de allerkleinsten, komt later in de buurt waar nu nog gebouwd wordt.

Mooi bedacht, die nieuwe speelplekken in Udenhout, maar wat vinden de kinderen er zelf van? Hoog tijd om met Casper van Dooren, Bo Dikmans, Luka de Vet, Willem Weijtmans, Sofie van het Spijke, Lars Meesters en Mila Franken, uit groep 7 en 8 van kindcentrum De Mortel, de speeltuin bij de weg De Mortel eens te bekijken en te testen. Alle zeven komen ze graag naar deze nieuwe speeltuin achter in het park, op hun fiets na het avondeten, of met een vriendje na school.

,,Je hoeft hier niet bang te zijn dat je te veel herrie maakt”, zegt Bo. De een houdt meer van gamen, de ander meer van buitenspelen, maar ze zijn het er allemaal over eens dat de kabelbaan, die ze zipline noemen, onder de populieren in het Roomleijpark het allerleukste nieuwe speeltoestel is. ,,Er mag alleen wel wat meer wit zand onder de kabelbaan, nu is het nogal een modderige bedoening”, zegt Willem. En Luka vindt dat de balken bij het klimrek best wat hoger hadden gemogen.