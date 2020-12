Nieuwe stadscomponist van Tilburg wil ‘klanktempels’ bouwen voor muzikale troost

TILBURG - Mathijs Leeuwis is de komende twee jaar de nieuwe stadscomponist van Tilburg. In de stad wil hij ‘tempels’ plaatsen waar mensen in alle rust naar muziek kunnen luisteren.

,,Ik zal een andere stadscomponist zijn dan mijn voorganger Anthony Fiumara”, zegt Mathijs Leeuwis. Begonnen als Nederlandstalig singer-songwriter richtte hij met Jeroen Kant een label op voor muziek uit dat genre. Later ging hij zich toeleggen op het bespelen van de pedal steel gitaar. Dat instrument leverde de klanken voor een klankinstallatie met bandrecorders die hij deze zomer in de kelder van De Nieuwe Vorst bouwde.

Stoer

De Link, die in het Cenakel concerten organiseert met eigentijdse muziek, heeft Leeuwis gekozen als opvolger van Fiumara. ,,Ik vind het stoer dat ze voor mij gekozen hebben. Ik zit niet in de traditie en het circuit van Anthony. Hij is iemand die noten op papier schrijft voor orkesten en ensembles. Als landelijk bekend componist en docent heeft hij een breed netwerk. In mijn netwerk zitten makers uit verschillende disciplines, die ik ook bij het stadscomponistschap wil gaan betrekken.”

Volledig scherm Mathijs Leeuwis wil een heel andere stadscomponist zijn dan zijn voorganger Fiumara. © Ellen Jeurissen

Vanwege corona is zijn programma niet dichtgetimmerd. Wel heeft Leeuwis al een aantal ideeën die hij wil uitvoeren. ,,Na de ‘tempel’ in De Nieuwe Vorst wil ik in de stad zulke plekken laten landen waar mensen zich even kunnen terugtrekken, en op een andere manier naar muziek luisteren. Daarnaast ben ik als liedjesschrijver geïnteresseerd in verhalen, en ik heb belangstelling voor de geschiedenis van de stad”, zegt Leeuwis.

Spoorzone

Hij wil de ontwikkeling van Tilburg aan zijn muziek koppelen. ,,De Spoorzone was een plek waar mensen aan treinen gewerkt hebben, en waar nu heel andere activiteiten plaatsvinden. In de wijk waar ik woon heeft een leerlooierij gezeten. Het zijn allemaal locaties waar verhalen over bestaan. Die wil ik verbinden aan muziek.”

Repeteren

Het eerste waar Leeuwis zich op richt is het schrijven van muziek voor Ensemble Vonk. Die moet in het voorjaar uitgevoerd worden. In september pakt hij zijn residency bij Paradox weer op in een samenwerking met Leo Abrahams, een gitarist en producer die met Brian Eno en Paul Simon gewerkt heeft. ,,Het is goed dat ik deze ruimte heb, samen met Mathijn den Duijf afkomstig van Kytopia. Hier kunnen we schrijven, repeteren, opnemen, produceren en uitvoeren.”