Nieuwe straten in Goirle: Jute, Damast en Keper. Moquette valt af

De straten dragen straks namen als Jute, Damast, Kokus, Tapijt, Keper en Holtap. Keper is een weefpatroon, het gezegde ‘Op de keper beschouwen’ is ervan afgeleid. Holtrap lag vroeger vaak op trappen en in halpartijen.

Frans

In eerste instantie was gekozen voor Frans klinkende namen als Moquette, aldus wethouder Liselotte Franssen. Ook dat is een techniek om tapijten te maken. Maar de inschatting is dat bewoners steeds de naam van hun straat moeten spellen als ze uitleggen waar ze wonen. Om die reden is gekozen voor meer voor de hand liggende begrippen uit de textielindustrie.