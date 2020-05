Nieuwe Tilburgse horecazaak Brick kon ‘iets’ langer verbouwen dan verwacht

Nu, zo’n 2,5 maanden later, ligt de opening om de hoek. Volgende week maandag (hoe kan het ook anders) gaat het nieuwe stadscafé open. Bij het horen van ‘Gefeliciteerd met de nieuwe zaak’ schieten de twee twintigers in de lach.



Nick: ,,We zijn nu heel enthousiast, maar het is wel met ups en downs gegaan hoor.” Bregje: ,,Onze planning was om drie weken te verbouwen, uiteindelijk konden we er iets langer over doen.”



De twee droomden allebei van een eigen horecazaak, werden via via met elkaar in contact gebracht. ,,Ongeveer een half jaar geleden, het klikte.”



De naam is een samentrekking van hun beider voornamen en verwijst naar het uitzicht: vanaf het terras kijk je uit op duizenden stenen in de de muur van de Heikese kerk.