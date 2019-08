Nieuwe Tilburgse wijk ging gebukt onder de processierups: ‘We willen niet zeiken. Maar we bereiken niks’

TILBURG - Het beddengoed in de was, laten drogen in de tuin en ‘s avonds fris weer de slaapkamer in. Dat had Pascale van der Kooij beter niet kunnen doen. Die avond in mei werden zij en haar man in no time gek van de jeuk. Afzender: de eikenprocessierups.