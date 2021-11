Nieuwe torenspits op voormalige Sacramentskerk een stap dichterbij, Tilburg wil financieel bijspringen

Elf oude haagbeuken krijgen tweede leven in Willemsbui­ten

TILBURG - Met grote ogen kijkt de achtjarige Veerle van Beurden toe hoe een tien meter hoge haagbeuk door de lucht slingert, op weg naar zijn nieuwe thuis in de wijk Willemsbuiten. ,,Hoe meer bomen er worden gekapt, hoe meer CO2 er komt”, zegt ze wijselijk. Het meisje is daarom erg blij dat er bij haar in de wijk méér bomen komen. Speciaal op Boomfeestdag beginnen elf oude haagbeuken daar aan hun tweede leven.

