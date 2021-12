Nieuwe traiteur en wijnzaak aan de Piushaven: ‘Een mooi samenspel met ons restaurant’

,,Eigenlijk is het voortgekomen uit corona vorig jaar”, vertelt Marly Hendrickx die samen met haar partner (en chefkok) Hein Schlahmilch het iets verderop gelegen restaurant Harboury bestiert. ,,Het restaurant moest dicht, dus zijn we tijdelijk in een delicatessenzaak veranderd. Daar werd zo leuk op gereageerd dat we ontdekten dat er in de omgeving echt behoefte aan is.”



In verhouding was de tijdelijke winkel klein, de nieuwe loot - die permanent aan de haven blijft - beslaat honderd vierkante meter. Het gaat om het voormalige kantoor van de havenmeester dat helemaal werd omgebouwd. In een grote koelvitrine liggen allerlei culinaire gerechten van Schlahmilch die thuis opgewarmd kunnen worden, tot kant-en-klare borrelplanken met hammetjes aan toe. Partner in de nieuwe onderneming is vinoloog Bart van Doorn, die de dagelijkse gang van zaken op zich neemt.