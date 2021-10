Nieuwe voorzitter voor VOAB in Goirle nu Ad Mallens aftreedt

GOIRLE - Ad Mallens treedt af als voorzitter van voetbalvereniging VOAB in Goirle. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar, zo heeft hij het bestuur van de club laten weten. Als opvolger staat Arnoud Strijbis in de coulissen klaar.

De 63-jarige Mallens, die ook stopte als directeur van eetcafé Mozes in Goirle, vindt het na achttien jaar mooi geweest. De voorzitter, zoon van Toontje Mallens die een van de oprichters was van de in 1929 als Juliana gestarte vereniging, wil meer vrije tijd. ,,We hebben van VOAB in de afgelopen jaren een financieel gezonde club gemaakt met ruim 1300 leden”, vertelt Mallens. ,,Samen met een grote groep vrijwilligers die deze club rijk is, hebben we dit gerealiseerd. Er blijven altijd nog wensen zoals een of twee extra kunstgrasvelden, maar dat is aan het nieuwe bestuur om voor elkaar te krijgen.”

Arnoud Strijbis nieuwe voorzitter

Want naast Mallens stoppen nog vier bestuursleden. ,,Het bestuur ondergaat dus een behoorlijke metamorfose”, aldus Mallens. Op de algemene ledenvergadering van 30 november treedt Mallens af en wordt de nieuwe voorzitter voorgedragen. ,,Dat is in de persoon van Arnoud Strijbis een door de wol geverfde bestuurder”, weet Mallens. Strijbis was in Goirle gemeenteraadslid en hij zit in de directie van de Nederlandse Curlingbond. Daarnaast is hij algemeen directeur van de Nederlandse Handboogbond.

Mallens, die sinds 1965 lid is van de club en in de jaren 70/80 ongeveer tweehonderd duels in het eerste team speelde, blijft nog wel hand- en spandiensten uitvoeren bij VOAB.