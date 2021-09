Nieuwe woning aan Holstraat schept ruimte voor museumbrouwerij De Roos

HILVARENBEEK - Het huis naast brouwerij De Roos in Hilvarenbeek wordt mogelijk onderdeel van het museum. Eigenaar Harrie de Leijer van de brouwerijwoning wil een nieuwe woning bouwen in zijn tuin. Daarna kan het huis aan de Vrijthof en De Roos samen worden gevoegd. De politiek mag daar donderdag op reageren.

Het plan om in de grote tuin achter het huis naast De Roos een nieuwe woning te bouwen, is al enkele jaren oud. Wat het college van B en W betreft moet dat plan passen in een groter geheel, legt wethouder Leon van de Moosdijk uit. ,,We willen in het centrum heel beperkt bouwen, met respect voor het historische gebied. Als we met dit idee akkoord gaan, dan kan het zijn dat er meer verzoeken komen. Daarom vraagt het college een uitspraak van de commissie Ruimte", aldus Van de Moosdijk.

Dat ‘bredere plan’ heeft dan ook betrekking op de museumbrouwerij. Als in de tuin, die uitkomt op de Holstraat, mag worden gebouwd, dan verdwijnt de woonfunctie van de brouwerswoning. Dat staat tenminste in het voorstel aan de commissie Ruimte die daar donderdag over vergadert.

Achter de brouwerijwoning en de protestantse kerk lopen enorm diepe tuinen: van de Vrijthof tot aan de Holstraat.

Wat De Leijer betreft, en het stichtingsbestuur van De Roos, gaat het nog om hele prille plannen. ,,We moeten alles nog zorgvuldig doorrekenen. Wat ons betreft zijn er nog allerlei opties.”

Hans Geeraets, voorzitter van Stichting Museumbrouwerij De Roos, schrijft in een brief aan de commissie dat het bestuur De Roos wil veiligstellen voor de komende generaties. ,,Ons museum is veel te klein behuisd is en bovendien zeer slecht bereikbaar voor oudere en minder valide bezoekers.” Dat is met de ruimte die de brouwerijwoning biedt, goed op te lossen.

Het zou kunnen dat de bovenverdieping in de toekomst dienst gaat doen als bed en breakfast, staat in de brief. ,,Wat zal bijdragen aan de exploitatie", schrijft Geeraets. ,,Met dit alles denken we een grote bijdrage te leveren aan het bevorderen van het toerisme in Hilvarenbeek. De mogelijkheden die nu geboden worden, maken een droom van De Roos werkelijkheid.”

Door de brouwerswoning bij het museum te betrekken, komt er veel meer ruimte, ook voor horeca op de binnenplaats van De Roos. De nieuwe woning aan de Holstraat wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het huidige straatbeeld met een oude muur achter de tuin van de protestantse kerk. ,,Het wordt geen standaard huis met oprit. Het huis begint laag en loop op. Via een poort kun je bij het huis komen. Zo blijft het aangezicht vanaf de straat hetzelfde”, zegt De Leijer.

Museumboerderij De Roos in Hilvarenbeek.