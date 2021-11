Nieuwe woontoren in hartje Tilburg heeft een naam: De Weverij

Tot nu toe droeg het verrijzende woon- en winkelcomplex achter de Hema officieel de weinig beklijvende werktitel ‘Kernwinkelgebied Zuid’, maar dat was natuurlijk geen naam waarmee Tilburg het gebouw in de armen zou sluiten. Tijd voor een naam die past bij de prominente plek van de toren in het hart van de stad. De keuze viel dus op De Weverij, uiteraard een verwijzing naar het textielverleden van Tilburg.



Die naam werd bedacht door vastgoedbedrijf Reggeborgh (VolkerWessels) dat afnemer is van de in totaal 170 appartementen die het woon- en winkelcomplex straks telt. De commerciële ruimtes zijn van opdrachtgever Wereldhave. Met het bereiken van het hoogste punt van De Weverij kan binnenkort ook langzaam begonnen worden met het afbreken van de enorme steigers rond de woontoren. Nog voor de kerstdagen moet De Weverij dan voor het eerst in volle glorie te bewonderen zijn.