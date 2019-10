Nieuwe zoektocht naar lichamen verzetsstrijders in duinen bij Udenhout is vruchteloos

Burgemeester Willemijn van Hees van Heusden was de opdrachtgever van het onderzoek. Aanleiding was particulier onderzoek in 2018 door Hennie van Selst, met medewerking van Signi Zoekhonden en Empec Survey. Van Selst poogt al lange tijd klaarheid te brengen in het mysterie rond de op 26 mei 1944 nabij Bosch en Duin geëxecuteerde verzetsstrijders.