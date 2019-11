Nieuwkomer dwaalgebied: vegetarisch FoodAtelier gaat voor de gezonde (afhaal)maaltijden

Per toeval stuitte ze op het leegstaande zaakje - iets van 20 vierkante meter - aan de vijfsprong. In 2015 vertrok het in percussie gespecialiseerde winkeltje Drumkeet, daarna was Bones Artisan er een tijd gevestigd. ,,Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen.” Om enige zekerheid te hebben, blijft ze in de ochtenduren als receptioniste bij het Koning Willem II College werken. ,,Ik droomde hier al jaren van, opeens is het snel gegaan.”