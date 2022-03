Nieuwkomer Groen Gilze en Rijen verrassing na uitslagen twee derde stembureaus

RIJEN - De verrassing in Gilze en Rijen na de uitslag van alle twaalf stembureaus is Groen Gilze en Rijen (GGR) dat van 2 naar 5 zetels gaat. Kern'75 groeit van 5 naar 6. De grote verliezer is het CDA dat van 4 naar 1 zetel zou gaan. VVD verliest 1 zetel en gaat naar 2. GB (3) PvdA (2) en D66 (2) blijven gelijk.

Het is een monsterzege voor Groen Gilze en Rijen (GGR) dat zich deze raadsperiode heeft afgescheiden van Gemeentebelang. ,,Ik schrik ervan", zegt fractievoorzitter Peter van Seters. ,,Maar adel verplicht, de inwoners hebben gesproken. We hebben idioot veel campagne gevoerd. De stemmen komen vooral uit Rijen. De aanleg van de tunnel blijkt toch een splijtzwam.” Van Seters zegt dat voor de coalitievorming de bal bij Kern'75 ligt dat de grootste partij is geworden. ,,We willen ons positief opstellen.”

Cornë machielsen van Kern’75 noemt het resultaat ‘fantastisch’. ,,Het blijkt dat je met een positieve campagne een goed resultaat kunt halen.” Hij feliciteert GGR met de overwinning. ,,Wij zijn aan zet. We gaan alle partijen uitnodigen. Voor een coalitie met GGR is nog een goed gesprek nodig. Daar wil ik niet op vooruitlopen. Eerst een feestje bouwen.”

Het CDA van Janet Frankemölle is gedecimeerd. ,,Dramatisch, verschrikkelijk. Met de landelijke partijen gaat het niet goed, maar dit had ik niet verwacht.” Ze hoopt op misschien nog een restzetel. ,,Alleen is wel erg alleen.”

Ook David Vermorken van de VVD verliest een zetel. ,,Helaas wel.” Ook hij wijst op de landelijke partijen die het moeilijk hebben. ,,Dan ben ik blijdat we nog twee zetels hebben behouden. De lokale partijen zijn van 10 naar 14 zetels gegaan.” Over de nieuwe coalitie ziet hij inhoudelijk grote verschillen tussen Kern'75 en GGR. ,,Wij zijn niet aan zet. Maar de huidige coalitie heeft nog een meerderheid.”

Maud van der Meer van Gemeentebelang is tevreden. Ook zij wijst op een positieve campagne waarbij de fractie op niveau is gebleven. ,,Ik heb zin door te gaan met positieve politiek. We hebben op ons eigen geluid gefocust.” Dat de afscheiding GGR zo veel heeft gewonnen zegt haar niet zo veel. ,,Ze hebben twee zetels van ons meegenomen en hebben die uitgebouwd.”

Antonet Krol (D66) en Marielle Doremalen (PvdA) zijn relatief tevreden gezien wat er met CDA en VVD is gebeurd. Ze verwijzen naar Kern'75 waar de bal ligt voor de coalitiebesprekingen. de D is Maar kern'75 is weer de grootste partij geworden en zal dus het initiatief nemen voor coalitiebesprekingen. Dat kan pas na volgende week als de definitieve uitslagen bekend zijn. Soms kan er nog een zetel verschuiven.

Volledig scherm Vrolijkheid bij Peter van Seters (Groen Gilze en Rijen) tijdens de verkiezingsavond van de gemeente Gilze en Rijen in het stadhuis in Rijen. Zijn partij is de grote winnaar van de verkiezingen. © Pix4Profs / Johan Wouters

Corona

Burgemeester Derk Alssema is geveld door corona maar was online met hese stem wel aanwezig op de verkiezingsavond in het gemeentehuis van Rijen. Hij bedankte mensen op stembureaus met koeken, die via de griffier werden gebracht. ,,Het is voor mij de eerste blanco campagne”, zei de oud-wethouder van Goes namens het CDA. ,,Ik ben trots te hebben gezien hoe de politiek mensen opzoekt. Met posters, social media en echt met mensen in gesprek. Je kon merken dat de verkiezingen leven onder de bevolking.”

Vier jaar geleden was het verschil tussen Kern’75 en Gemeentebelang miniem. Kern'75 kreeg iets meer stemmen maar beide partijen kwamen tot vijf zetels. Het CDA kwam uit op vier zetels. De opkomst in 2018 was ruim 54 procent.