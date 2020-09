Nieuwkomer Piushaven: ‘Smit, Vis aan de Haven’ treedt in de voetsporen van opa

Pieter Smit - inmiddels derde generatie visverkoper - opent binnenkort aan de kop van de Piushaven zijn nieuwste zaak. ,,Niet te hoogdrempelig, je kunt er binnenlopen om te lunchen, maar ook voor driegangen of alleen een hoofdgerecht. Van fish en chips, haring tot kreeft, tonijnsteak en sashimi. Net zo goed is het een winkel.”



Smit opent zijn zaak naast de al bestaande visspeciaalzaak Nico Smit aan het Wagnerplein, die door zijn vader werd opgezet. Want toen de handel van opa goed begon te lopen, opende die een winkel in Oisterwijk. Zijn twee zonen namen die later over en eentje - Nico - week later naar Tilburg uit. ,,In ‘74 kwam mijn vader aan de rand van het Wagnerplein te zitten, sinds de jaren ‘80 zit de zaak in het winkelcentrum.”



Hoewel het daar nog prima bevalt, kon Pieter de kans aan de haven niet laten lopen, vertelt hij. ,,Hoe mooi is het om straks hier een haring aan het water te eten? De reacties uit de buurt zijn fantastisch, echt heel erg leuk.”