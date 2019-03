Nieuwkomer Piusplein: ‘RAW-man’ begint De Vos en De Craen, Bourgondisch bier- en eetcafé

Een nieuw café betekent niet dat Leander RAW verlaat: dat blijft ‘ie doen. Zijn vrouw Marjolein wordt het gezicht van De Vos en De Craen. ,,We begonnen bij RAW hier in de Spoorzone met het idee dat het tijdelijk was, voor vijf jaar. Inmiddels ligt er een intentieverklaring dat we nog eens vijf jaar door mogen. Maar in het achterhoofd had ik altijd dat ik op een dag iets anders moest gaan doen. Toen kwam de kans voorbij om Hoegaarden over te nemen en dat is toch wel een erg mooie locatie....”



En nee, het wordt geen tweede RAW. ,,Het blijft echt een bruin café. Met nog altijd de nadruk op speciaalbier, daar hebben we er straks 150 van.” De twee willen wat meer leven naar de locatie brengen: onder meer door livemuziek.



De overstap is sinds vandaag rond, op 1 april krijgen ze de sleutel. Dan wordt er een week of drie verbouwd. ,,Er zit een mooie basis in, maar het heeft veel meer potentie. We willen meer licht aanbrengen bijvoorbeeld. Het café bestaat eigenlijk uit drie delen, we willen er meer een eenheid van maken. Een kleine verbouwing. Terugpakken op het verleden maar met een moderne twist.”