Nieuwlandstraat: badkamertegeltjes weg, ‘historische’ gevel terug

Krijgen we er een blokkendoos voor terug? Die Tilburgse angst flakkerde even op toen de voormalige winkel van Antoon de Jong - plus gevel vol ‘badkamertegeltjes’ - tegen de grond ging en er een gapend gat aan de Nieuwlandstraat ontstond. Maar het rijksbeschermde stadsgezicht oogt historischer dan voorheen. Voor het nieuwe pand dook ontwikkelaar Kragt in het verleden.



,,We hebben erop gestudeerd”, zegt Joey Kivits van Kragt. ,,Het had ook een nieuwe, moderne interpretatie kunnen worden maar dat vonden we, met het oog op de rest van de Nieuwlandstraat, toch niet helemaal passen. Door de jaren heen heeft de winkelpui verschillende gezichten gehad. Daar is deze gevel op gebaseerd.”